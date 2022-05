Niente Europa, niente rosa lunga. L'Atalanta, dopo aver rinnovato la fiducia a mister Gasperini nella tavola rotonda attesa da qui a fine settimana, si butterà sul mercato, sia in entrata che in uscita.



La rivoluzione più grande è attesa nel reparto d'attacco e tra gli esterni. Hateboer sembra con un piede già fuori da Zingonia, Pezzella non sarà riscattato (Demiral forse sì, ma lascerà) e anche la permanenza di Maehle è in bilico. La priorità è trovare, nel mercato della Premier, un esterno sinistro dello stesso livello di Gosens da abbinare a Zappacosta.



Poi bisognerà rinfoltire l'attacco, soprattutto se alla fine Muriel, dopo tre anni, leverà le tende: l'entourage nerazzurro sta cercando un calciatore offensivo di prospettiva da far crescere.