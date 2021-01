Se molti tifosi nerazzurri si stanno chiedendo quando torneranno ad ammirare dal vivo il calcio-show dell'Atalanta, i sostenitori bergamaschi della Curva Sud si pongono una domanda di ancor più difficile risposta: quando i loro spalti saranno rimessi a nuovo completando così il restyling del Gewiss Stadium?



LA PRIMA IPOTESI- Stanno cercando di rispondere in questi giorni, di comune accordo nell'interesse di chiudere il prima possibile il lungo e complesso cantiere, il Comune di Bergamo e l'Atalanta, che hanno pronte sul tavolo due diverse ipotesi. La prima, come riporta L'Eco di Bergamo, consisterebbe nel realizzare la nuova Curva Morosini insieme al parcheggio sotto di essa, coperto, da 300 posti. Un'impresa ardua, considerato che i tempi di intervento si attesterebbero sui 10 mesi. E, anche se causa del Covid al momento gli stadi sono vuoti, significherebbe continuare a non vedere tifosi in Curva Sud da maggio ad aprile 2022. Ma è difficile immaginare spazi alternativi per accoglierli, con pesanti ricadute su biglietti e abbonamenti e con la necessità di un’interlocuzione con la Lega Calcio per la tifoseria ospite, che resterebbe priva del suo spicchio di curva.



LA SECONDA IPOTESI- Più probabile allora che si proceda con la seconda ipotesi, ovvero: realizzare la nuova Curva Sud nell'estate 2021 e procedere col parcheggio interrato solo in un secondo momento, a rigor di logica ancora a campionato finito, quindi nell'estate 2022.