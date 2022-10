Penultimo allenamento della settimana per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, domenica (ore 12,30) ospite dell'Empoli. Proseguono il lavoro differenziato de Roon e Zappacosta, indisponibili per la dodicesima giornata di Serie A. Domani il gruppo nerazzurro si ritroverà per una seduta mattutina a 'Zingonia', poi la partenza.