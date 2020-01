La volontà del giocatore Raoul Bellanova di tornare in Italia per trovare maggiore spazio e giocare la Champions è alta, così come l'intenzione dello staff dell'Atalanta di portarlo a Zingonia, ma come spesso accade in questi casi a lasciare tutto in sospeso sono le cifre dell'affare.



Che nel caso dell'ex Milan Bellanova sarebbe solo una formalità, dato che le visite mediche sono state già fissate per domani, venerdì. La società nerazzurra però vuole chiudere l'accordo con il Bordeaux riguardo la cifra da versare in caso di riscatto nel giugno 2021: non i 5 milioni di euro chiesti dal Bordeaux, al momento la cifra si è attestata sui 4,5 milioni, ma l'Atalanta punta ai 3.