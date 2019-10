Atalanta-Lecce è una partita che rimarrà nella storia nerazzurra per diversi record abbattuti e primati raggiunti. Era già da ricordare due ore prima del fischio d'inizio, quando i cancelli si sono riaperti sul nuovo Gewiss Stadium con la Curva Nord rinnovata: un muro nerazzurro che ha esultato per la prima volta al gol di Zapata dall'altro lato del campo e alla rete di Gosens sotto la Pisani.



Record di punti dopo le prime sette giornate di campionato, dato che finora la Dea si era fermata ai 15 raggiunti nelle prime sette del 2000-2001.Record però anche di gol segnati, ben 18 in sette partite, uguagliato all'Atalanta 1949-1950. Anche Robin Gosens ha eguagliato il suo record personale di reti in una stagione. Infine, per Kjaer, Malinovskyi e Muriel, i tre neoacquisti dell'Atalanta, si è trattata della prima partita a Bergamo in maglia nerazzurra.