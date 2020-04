Tuttosport riporta le parole di Joachim Loew, allenatore della Germania, che non vede l'ora di concedere un'occasione a Robin Gosens, esterno dell'Atalanta: "Stavamo pensando di convocare Robin alle partite internazionali di marzo, Ci sarebbe piaciuto incontrarlo di persona. È un peccato che alla fine non si sia potuto più fare, ma lo terremo d'occhio e verrà convocato appena sarà possibile. Gosens è stato osservato per tanto tempo, è un giocatore molto versatile il cui dinamismo, entusiasmo e la sua determinazione sono incredibili".