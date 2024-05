Atalanta, Luca Percassi: 'Lo stadio il nostro più grande investimento. Gasp? Non ci ha mai chiesto un giocatore'

16 minuti fa



L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a Sky Sport dopo la qualificazione alla finale di Europa League, ottenuta grazie al 3-0 contro l'Olympique Marsiglia. Queste le sue parole, a partire dalle richieste degli anni scorsi di Gasperini sul mercato: "Non ci ha mai chiesto nello specifico un giocatore, si è parlato di ruolo o caratteristiche dei calciatori. Speriamo di fare meno errori possibile, non ha mai preteso e c'è sempre stata grande collaborazione"



Lo stadio?

"I lavori sono in ultimazione, l'anno prossimo sarà completo e utilizzabile. Abbiamo comprato l'impianto nel giorno dei 110 anni del club. L'investimento è stato il più grande della storia della società, per noi bergamaschi è molto significativo avere questo stadio in città. Sarà la casa dell'Atalanta e dei suoi tifosi".