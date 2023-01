A poche ore della sfida di Coppa Italia contro l’Inter, il calciatore dell’Atalanta Joakim Maehle ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di LeoVegas.News, sito di infotainment dedicato al calcio e Digital Content Partner della Dea. Reduce da due gol in altrettante partite, l’esterno atalantino ha parlato dell’impegno di questa sera al Meazza contro l’Inter: "Mi aspetto, come sempre, una partita difficile contro l’Inter a San Siro. Ma siamo fiduciosi, stiamo continuando a segnare gol e nell’ultimo turno abbiamo anche mantenuto la porta inviolata. Quindi abbiamo molta fiducia nei nostri mezzi e crediamo nella nostra squadra. Siamo pronti per affrontare l’Inter".