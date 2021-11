Massimo Taibi, ex portiere di Atalanta e Manchester United, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Champions League tra le squadre del suo passato: “'Atalanta deve fare l'Atalanta, come le è riuscito per circa un'ora a Old Trafford, dove ha messo sotto la squadra di Solskjaer. Il gioco è uno dei punti di forza della Dea e rinunciarci sarebbe un errore. Sulla singola partita i Red Devils non sono inferiori a nessuno, ma non mi sembrano ancora squadra, gruppo. L'arrivo di Ronaldo ha complicato la vita a Solskjaer? Non sono d'accordo. Stiamo vedendo alla Juventus la differenza tra avere CR7 e non averlo, soprattutto in termini di gol”.