Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Sappiamo che il Napoli è una squadra con grandi valori, vorrà fare la sua partita per accorciare la distanza dal quarto posto. Ma noi siamo consapevoli delle nostre forze, vogliamo tenere questa posizione e renderemo dura la vita al Napoli".



L'Atalanta sente la bella responsabilità di riportare un po' di gioia a Bergamo?

"Abbiamo vissuto 100 giorni di guerra contro un nemico silenzioso. Guerra ancora in corso, speriamo di vincerla. Questa provincia e tutta la Lombardia ha bisogno di messaggi positivi come quelli che può dare lo sport".