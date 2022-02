Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida contro la Juventus: poco prima l'ex arbitro Luca Marelli aveva spiegato come le decisioni sul fallo di Szczesny e sul presunto mani di De Ligt siano state corrette.



“Fortunatamente Marelli non arbitra più. Quello è un fallo da rosso, e anche il fallo di mano di De Ligt è rigore. Commentiamo gli episodi per quello che sono, suvvia. Questa è la nostra visione. Domani riaprite il regolamento”.



PARTITA – “Ottima per l’Atalanta, in passato è mancata un po’ di fortuna. Bisogna fare un grande elogio a chi è sceso in campo contro una grande Juve, che veniva da una serie importante di risultati utili”.



BOGA – “Porta la possibilità di creare superiorità numerica, la famiglia Percassi ha fatto un grande investimento. Potrà dare un grande contributo, ora per Muriel è più difficile. Il campionato è lunghissimo, guardo dietro e vedo squadre come Roma, Lazio e Fiorentina che potrebbero agganciare il quarto posto”.