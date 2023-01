Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, viene intervistato da Dazn prima del match contro la Salernitana: "Più che una scommessa Hojlund è un grande investimento, fortemente voluto dalla società. In Italia pochi 2003 hanno il suo minutaggio, ha grandi margini di miglioramento e con Gasperini può diventare molto forte".



Poi, su Boga: "Tolto dal mercato? Di voci ce ne sono molte in questo periodo, Jeremie ha caratteristiche uniche in questa rosa. Siamo convinti che può fare bene, deve rispondere presente quando viene chiamato in causa come sta facendo ultimamente".