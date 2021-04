Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla a Dazn prima della sfida con la Roma: "Superlega? L'Atalanta rappresenta l'antitesi del modello della Superlega. Cito Ceferin, il calcio è dinamico e imprevedibile, è un romanzo popolare. Sogni, emozioni e storia rimangono. Dobbiamo preservare il calcio, il rapporto con i tifosi, cercare di abbassare i toni e trovare spunti per migliorare il nostro calcio. Dico il nostro, di tutti. Difficile confermarsi e migliorarsi? ​Era difficile però lo è tutt'ora. E' una gara difficilissima. Gasperini è stato bravissimo a tenere alta la tensione dicendo: 'Guai a fermarsi perchè la strada è sempre in salita e chi si ferma scivola indietro'. Dobbiamo cercare di dare tutto. Ex atalantini nella difesa della Roma? A livello scaramantico sono preoccupatissimo perché se vale la legge dell'ex prendiamo valanghe di gol (ride ndr). Fa piacere vedere come giocatori come Mancini, Spinazzola, Ibanez e Cristante stiano facendo molto bene alla Roma. Se lo meritano, hanno fatto bene all'Atalanta ma ora le strade si sono separate e abbiamo un bellissimo ricordo dei ragazzi. Non solo come calciatori ma anche come uomini".