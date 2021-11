Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato a L'Eco di Bergamo della crescita della squadra nerazzurra guidata da Gasperini: "Siamo cresciuti molto in questi anni. I Percassi sono innamorati di questa squadra. L’Atalanta ora sa farsi riconoscere a livello internazionale, è orgogliosamente provinciale. Questo ci aiuta a restare con i piedi per terra”.



SCUDETTO- “Sbaglieremmo a fare ragionamenti su obiettivi del genere. L’obiettivo è la stabilità, cercando di mantenere un profilo alto. Noi vogliamo rimanere noi stessi, non ci guardiamo mai indietro, ma sappiamo che la concorrenza è micidiale”.



GASPERINI- “Il mister è centrale su tutto. Verrei a posare personalmente una sua statua. Lunga vita a Gasperini”.