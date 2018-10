Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida in programma domenica (ore 15) contro la Sampdoria. Questa mattina mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Esercizi in palestra, tattica e partitella il programma di lavoro della giornata. Masiello ha svolto parte della seduta con il resto della squadra per poi proseguire con il programma di recupero personalizzato.