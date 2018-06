L'Atalanta tratta Brignola e, per battere la concorrenza di Sassuolo e Fiorentina, offre in cambio al Benevento due contropartite tecniche: Djimsiti e Vido. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a questo punto è in secondo piano la pista Di Francesco (con il Bologna si ragionava su un possibile inserimento di Mattiello nell'operazione). Resterebbe comunque scoperta la casella del nuovo centravanti, anche perché Duvan Zapata (Sampdoria) e Defrel (Roma) in questo momento restano in stand-by. Ci sarebbe anche il nome di Perotti (Roma), una operazione che in questo momento è oggettivamente impossibile per l’ingaggio dell’argentino che comunque vorrebbe restare in Italia e sarebbe felice di riabbracciare Gasperini.



Brignola a parte, le opzioni più calde, attualmente, non riguardano l’attacco, per il quale non pare esserci troppa fretta: anche perché bisogna capire quale sarà il destino di Cornelius e Petagna, che potrebbero partire, ancora non inseriti in alcuna trattativa. Con il Cittadella, il dialogo è aperto sul fronte Varnier: non è stato trovato l’accordo sulla valutazione del giocatore, ma il difensore piace molto e potrebbe trasferirsi a Bergamo, senza il collega Kouamé e senza che Vido sia inserito nella stessa operazione.



Poi, il centrocampo: partito Cristante, si attendono uno-due rinforzi, in attesa di capire se Pessina e Valzania potranno essere definitivamente promossi. Soriano e Castro sembrano opzioni definitivamente tramontate: in questo momento il campo sembra essersi ristretto a Soucek e Mandragora. Due operazioni diverse, due giocatori che in comune hanno una carta d’identità molto giovane: il ceco dello Slavia Praga – che ha due anni in più del collega - potrebbe arrivare per una cifra sui 5 milioni ma fa gola anche alla Fiorentina (che per prima si era buttata su di lui), mentre l’italiano – apprezzatissimo da Gasperini - costa almeno il triplo e la Juventus vorrebbe monetizzare e spostarlo a titolo definitivo.