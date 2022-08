Atalanta-Milan è il big match della seconda giornata di Serie A, il primo per questa stagione 2022/23 e come sempre Calciomercato.com vi offre la MOVIOLA LIVE della partita che sarà diretta dal signor Maresca di Napoli



LA DESIGNAZIONE

Atalanta – Milan domenica ore 20.45

Maresca

Baccini – Prenna

Iv: Sozza

Var: Valeri

Avar: Costanzo



GLI EPISODI

Primo Tempo

7' Si ferma Tomori dopo un contatto con Zapata. Il colombiano sbraccia per tenerlo a distanza colpendolo al volto, ma non c'è nulla. Giusto non fischiare.

17' Manca un giallo a De Roon che entra in ritardo su Theo Hernandez e, invece che colpire la palla centra in pieno il terzino rossonero. Ci stava il fallo e il giallo, ma Maresca ha lasciato correre.

22' Giallo a Stefano Pioli, che protesta vibrantemente per un fuorigioco non fischiato a Zapata (che c'era) e viene subito richiamato con il cartellino dall'arbitro.

29' Tutto regolare sul gol di Malinovskyi, con Maignan che è beffato sì, ma dalla deviazione di Tomori