Andrea Pinamonti è orientato verso l'Atalanta, ma manca ancora l'accordo con l'Inter. Il giocatore preferisce Bergamo al Monza, il nuovo ds Tony D'Amico ha aperto all'inserimento di una recompra come voleva Marotta e ora si proverà a trovare l'intesa sulle cifre. Intanto, Galliani, insiste per far cambiare idea al giocatore.