Ha strappato un misero 6 in pagella, salvato solo da qualche affondo, cross e tiro in porta, ma nella partita della goleada, dove si sono distinti dai difensori ai centrocampisti, la punta del tridente ha brillato solo della luce riflessa del Papu Gomez e di Josip Ilicic. Eppure Luis Muriel deve festeggiare dopo la partita col Parma perché contro i ducali il colombiano ha raggiunto le 200 presenze in Serie A, contraddistinte da 59 reti totali.



L’esordio è avvenuto il 27 ottobre 2011 nella partita Palermo-Lecce 2-0. 29 le presenze con il Lecce, 57 con l’Udinese, 79 con la Sampdoria, 19 con la Fiorentina e finora 16 con l'Atalanta. Ma adesso che Zapata è tornato, dovrà dimostrare di meritarsi la maglia.