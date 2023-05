L'attaccante dell'Atalanta, Luis Muriel, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro lo Spezia. "La maglietta dei 100 gol? Era chiusa da un po', la stavo aspettando da tanto. Finalmente è arrivato, sono stato molto contento perché è stato un gol che è servito per la vittoria, è la cosa più importante. C'è tanta liberazione, perché è passato tanto tempo dall'ultimo gol, è nata la mia bambina da due-tre giorni, è un mix di emozioni. Tra infortuni, scelte e altro, non ho potuto giocare molto, dare il mio contributo con prestazioni non all'altezza, finalmente arriva questo gol che ci aiuta a vincere".



Ha raggiunto Zapata...

"Lo volevo raggiungere, abbiamo due gol, non c'è molto da ridere però è andata così questa stagione. Ora vediamo di raggiungere l'obiettivo e speriamo di farcela. Gasperini ha sempre creduto in noi, ci ha dato fiducia per entrare in campo, aiutare la squadra, noi la sentiamo. Ci sentiamo voluto dall'ambiente, dal mister, dalla società. Alle volte le cose non vanno come vogliamo, speriamo da ora in poi che le prestazioni siano buone e raggiungere gli obiettivi".



Credete alla Champions?

"Andiamo passo dopo passo, vediamo di rincorrere chi è più avanti. Siamo un gruppo unito, forte, secondo me non abbiamo nulla da perdere, tutto da guadagnare. Sentire la musichetta? Sarebbe la cosa più bella, coronare di nuovo un sogno, riportare questa squadra in Champions dopo quest'anno sarebbe un bel traguardo".