Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, parla a DAZN dopo il pareggio con il Lipsia: “Il gol è stato molto bello, mi ha fatto piacere ma mi avrebbe fatto più piacere che servisse per vincere. Il pareggio è comunque un buon risultato, abbiamo avuto occasioni per vincere ma anche loro, ora al ritorno c'è la giocheremo”.



Ci racconti il gol?

“Quando gioco nella posizione centrale il mister mi chiede di essere riferimento in mezzo, ma per caratteristiche mi sposto a sinistra per rientrare sul destro. È una giocata che faccio spesso e che oggi mi è venuta bene per il gol”.



Oggi c'è stata una disattenzione dopo il rigore parato. Come reagirà Gasperini?

“Ci farà vedere la partita e gli episodi e gli errori in cui possiamo migliorare, sempre per crescere. Ne abbiamo parlato molto dopo il Napoli, lavoreremo moltissimo per non avere problemi nelle prossime partite”.



Chi ha più chance di passare?

“Loro sono una squadra forte, noi dobbiamo giocare a questi livelli e tenere l’attacco che è la nostra forza migliore. Avremo le chance per vincere la partita”.