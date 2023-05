L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel, al 100° gol in Serie A dopo aver rotto un digiuno di quai sette mesi contro lo Spezia, racconta il suo ultimo periodo a L'Eco di Bergamo: “Ho sempre sentito grande fiducia: a Bergamo mi sento benvoluto, la gente mi dà allegria. Poi è normale sentire qualche lamento, visto che non mi sono espresso al meglio, ma non posso pensarci troppo. Sono nel pieno della carriera, ho una certa maturità come uomo e come calciatore. Ho 32 anni ma mi sento più giovane di quando ne avevo 25, posso ancora dare tanto, perché certe doti non spariscono da un momento all’altro. E voglio mostrarlo a tutti“.



TANTO DA DIMOSTRARE- “Io e Zapata ce la metteremo tutta per aiutare la squadra, con prestazioni e gol. L’obiettivo è aiutare l’Atalanta a raggiungere i massimi obiettivi, possibilmente portando gol decisivi. Abbiamo cercato di darci tranquillità a vicenda, togliendoci di dosso la pressione".