Con il gol numero 19 in Serie A messo a segno contro il Bologna, l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha stabilito il suo record personale di marcature in un solo campionato.



INZAGHI A -2- Come riporta L'Eco di Bergamo, adesso il colombiano è sul podio dei migliori goleador stagionali di una singola annata della storia nerazzurra e mette nel mirino chi lo precede: Filippo Inzaghi, 24 gol in A nel 1996\1997, e Duvan Zapata, 23 in A nel suo primo anno a Bergamo. Con cinque gare ancora da giocare (e un gol a gara) potrebbe guadagnarsi la palma di miglior marcatore della storia nerazzurra di tutti i tempi in una singola stagione.