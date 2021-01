12 reti finora in stagione di cui 10 in Serie A, in una lunga intervista a L'Eco di Bergamo racconta il momento d'oro che sta vivendo a quasi 30 anni, la sana rivalità con Zapata,e gli obiettivi in Coppa: "Non ho mai avuto un andamento del genere, con questa continuità.: mi sento più dentro il mondo Atalanta, ora è più facile capire il momento delle partite e i movimenti dei compagni e tutto mi esce più facile".Dipende da come interpreti i momenti: spesso si prende l'esclusione nel modo sbagliato e questo incide quando si entra dalla panchina. Io cerco di mantenermi sempre concentrato ed essere pronto.e so che posso aiutare la squadra sia dall'inizio che subentrando. Lavoro per essere titolare, mica per scendere in campo a partita in corso: questo mi aiuta ad essere pronto se vengo impiegato 30' o 20'"."Io e Duván siamo legati,Non ci sarà mai una rivalità che non sia quella giusta: al massimo facciamo a gara a chi fa più gol, ma per aiutare la squadra. Sul campo non succederà mai che non ci passiamo un pallone: anzi, ci diamo consigli a vicenda. Nello spogliatoio siamo seduti accanto e all'intervallo parliamo e ci chiediamo come stiamo. Se lui segna io sono il primo a esultare e viceversa: viviamo questa cosa in un modo bello, aiutandoci, e siamo contenti l'uno per l'altro. E tutto funziona al meglio. Non mi piace parlare di un obiettivo in cifre, ma secondo mendr): spero di riuscirci e lavorerò duro per questo"."Sicuramente: tutti vorrebbero avere in squadra un giocatore come il Papu. Non ho parlato con lui della situazione e non so a che punto sia: di certo, luiper ciò che succederà. Spero che si possa risolvere e che luiper sé e per la sua carriera: gli auguro questo, perché il Papu resta, per noi, un grande amico, prima ancora che un compagno di squadra".È ciò che manca a questa squadra che ultimamente sta facendo grandi cose: servirebbe per incoronarla. E io, in carriera, ho vinto solo il torneo di Tolone con la Colombia Under 20: spero di potere conquistare qualcosa e farlo con l'Atalanta sarebbe una grande gioia"."Nell'eliminazione diretta si gioca alla morte e può succedere di tutto. Il Real è una delle squadre più forti al mondo, ma noi abbiamo tanta voglia di conquistare grandi obiettivi equalcosa di bello"."Ora pensiamo al Genoa:Non ci metteremo addosso pressione inutile:e vedremo se siamo così forti da potere conquistare qualcosa di bello, che tutti sogniamo".