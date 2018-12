La sfida tra Atalanta e Napoli da sempre riserva grandi emozioni, ma anche grandi polemiche, ed è proprio in questo clima che entrambi gli ambienti stanno vivendo le ultime ore di pre-partita. Dopo le dichiarazioni di Gasperini, quest'oggi è circolata ovunque sul web un'immagine discriminatoria nei confronti dei tifosi napoletani, facendo scoppiare, così, la polemica in maniera definitiva.



Un clima che non aiuta certo a mantenere i tesi distesi, in una partita di per sé già molto difficile per ambedue le squadre. Addirittura, svariati quotidiani nazionali hanno provato ad anticipare eventuali reazioni del club partenopeo, che in caso di cori razzisti sarebbe pronto a lasciare il campo a partita in corso.



Adesso, dopo tanto vociare, la società bergamasca prova a fare chiarezza e mettere ordine attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: "Atalanta B.C. comunica di aver preso suo malgrado visione di alcune foto, evidentemente “fake” ed oggetto di foto-montaggio, che ritraggono una falsa rappresentazione dello stadio di Bergamo. Atalanta B.C. si dissocia da questo e da ogni altro comportamento che non sia conforme a principi di lealtà e correttezza. Nella foto sotto quello che era ed è l’effettivo stato del luogo che è sotto la costante vigilanza dei preposti".