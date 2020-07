Il Napoli è al lavoro per il calciomercato. Quella di oggi è stata la giornata di Victor Osimhen. L'attaccante del Lille ha incontrato De Laurentiis per parlare di un trasferimento in maglia azzurra. Però non è l'unico giocatore che il Napoli sta trattando.



Ecco spuntare anche il nome di Josip Ilicic. Proprio in occasione della gara di domani tra Atalanta e Napoli, i dirigenti delle due squadre parleranno del giocatore in questione. Lo riporta la radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.