Sono pochissimi, ci stanno sulle dita di una sola mano, gli italiani che giocano nella prima squadra dell'Atalanta e così, di conseguenza, nessuno di loro ha mai avuto la gioia di esultare per una rete in questa stagione. E dire che da un lato si tratta dell'attacco migliore della Serie A, dall'altro della società che presta più attenzione al suo vivaio. Eppure, sembra un paradosso, nessun italiano è andato a segno finora nella stagione nerazzurra.



POKER ITALICO- Del resto, l’unico giocatore di movimento che non solo è nato nella nostra Penisola, ma addirittura nella provincia di Bergamo, è il nuovo arrivato Mattia Caldara, un difensore che qualche anno fa ne faceva a bizzeffe di reti all'Atalanta. Senza contare ovviamente i vari Roberto Piccoli, Jacopo Da Riva e Caleb Okoli ( cittadino italiano dall’anno scorso), che non sono ancora scesi in campo con la prima squadra. Gli altri? I tre portieri Pierluigi Gollini, Marco Sportiello e Francesco Rossi.