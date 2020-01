Fumata nera per Youssouf Fofana, l'Atalanta non ha superato la forte concorrenza del Monaco che fin da subito aveva sottolineato il suo interessamento. Poteva fare comodo a mister Gasperini il centrocampista dello Starsburgo, vicino all'Italia anche per l'interessamento contemporaneo del Milan.



MORENO- Il 21enne francese sembrava sul punto di scegliere tra nerazzurri e rossoneri, ma il Monaco si è inserito prepotentemente nella trattativa per soddisfare il tecnico Robert Moreno e ora il giocatore è a un passo dal club del Principato: le cifre dell'accordo parlano di 15 milioni.