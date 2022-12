L’Atalanta è pronta ad ascoltare le richieste di prestito per Jeremie Boga. Sul giocatore della Dea, rimane insistente il pressing della Fiorentina. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, l’esterno ivoriano preferisce andare via dall’Italia, accasandosi in Premier League. In estate, c’era stato l’interessamento del Leicester.