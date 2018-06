Atalanta: rinnovo fino al 2023 per Valzania, centrocampista che è stato in prestito a Pescara, si tratta sempre per Jankto (Udinese) e Krunic (Empoli).

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a Empoli è in arrivo la punta Mraz (Zilina) che firma fino al 2023: incontro a Milano con la Juve per riscattare Montaperto e Olivieri.