L'unico a non lasciare Bergamo e Zingonia durante le vacanze natalizie è stato Duvan Zapata, ieri raggiunto da Toloi e oggi dal resto del gruppo che inizierà la preparazione in vista del Parma. Da capire è se la punta d'attacco nerazzurra potrà a sua volta raggiungere i compagni in gruppo nel corso della seduta di oggi pomeriggio. Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, i nerazzurri si ritroveranno al Centro Sportivo Bortolotti all'ora di pranzo e poi sosterranno l'allenamento con mister Gasperini.



OBIETTIVO PARMA- Duvan Zapata infatti durante la sosta ha proseguito col suo lavoro personalizzato, ma dalle sue parole si capisce che il suo obiettivo, da raggiungere già oggi, è quello di tornare ad allenarsi con il gruppo ed essere inserito nella lista dei convocati per la sfida della Befana contro il Parma.