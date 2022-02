Dopo il terzo posto nel girone di, l'Atalanta debutta in questa edizione di Europa League affrontandonegli spareggi di accesso agli ottavi di finale del torneo. Gian Piero Gasperini continua ad affrontare l'emergenza offensiva, ma non farà turnover con Muriel confermato al centro dell'attacco. I greci dihanno invece superato la prima fase di Europa League chiudendo al secondo posto nel Girone D vinto dall'Eintracht Francoforte eliminando il Fenerbahce.Atalanta-Olympiacos, calcio d'inizio alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà trasmessa sia da(canale 204 del satellite) che dae in chiaro su. Inoltre dai dispositivi mobili e da pc sarà visibile in streaming sulle piattaforme(3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi, Muriel, Pasalic. All. Gasperini.(3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cisse; Lala, Bouchalakis, M'Vila, Reabciuk; Masouras, El Arabi, A. Camara. All. Martins.