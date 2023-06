Il futuro dell'Atalanta potrebbe cambiare nelle prossime ore, influenzandone anche il mercato. La domanda del Siena per il campionato di Serie C, presentata in modo incompleto e senza gli stipendi pagati, dovrebbe infatti liberare un posto per l’Atalanta Under 23 che, come la Juve, da diversi mesi ha presentato un progetto completo per la seconda squadra.



Una notizia che cambierebbe le sorti del mercato dei prestiti: decine di giovani nerazzzurri cresciuti nel rinomato vivaio di Zingonia, invece di giocare o non giocare altrove, tornerebbero così a Bergamo per disputare le gare a Caravaggio e crescere non lontano dagli occhi attenti di mister Gasperini.