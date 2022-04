che quest’anno sembra non trovare pace. Se i risultati sul campo hanno fatto scivolare la squadra di Gasperini all’ottavo posto in classifica, sconfitta dal Sassuolo, fuori da tutte le competizioni europee e con soli 13 punti raccolti nel girone di ritorno,Lo scorso 20 febbraio l’Atalanta aveva annunciato la sottoscrizione di un accordo di partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, managing partner e co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo., ovvero la sub-holding della famiglia Percassi che detiene circa l’86% del capitale sociale dell’Atalanta, mentre la famiglia Percassi avrebbe mantenuto la quota del 45%.La prima amara sorpresa, per i tifosi dell’Atalanta, è stata scoprire a inizio settimana la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, che ha subìto serie modifiche:(con i quattro consiglieri Stephen Gerard Pagliuca, Joseph Case Pagliuca, Luca Bassie David Benjamin Gross-Loh), e minoranza bergamasca (Antonio Percassi presidente, il figlio Luca amministratore delegato, e lo storico commercialista dei Percassi Mario Volpi come consigliere).Poche ore più tardi però, la doccia fredda: il nuovo co-presidente nonché azionista di maggioranza degli orobicimesso in vendita da Abramovich dopo le sanzioni imposte dal Governo inglese a causa del conflitto tra Russia e Ucraina: “Voglio rassicurare i sostenitori sul nostro gruppo e sulle offerte,, le parole di Pagliuca, che ora dovrà presentare la sua offerta insieme agli altri tre acquirenti. La trattativa riguarderebbe un investimento a titolo personale di Pagliuca, il quale nelle ultime ore avrebbe convinto anche Larry Tanenbaum (presidente della NBA), Eduardo Saverin (co-fondatore di Facebook) e John Burbank (manager esperto di Hedge fund). Ora bisognerà vedere che ripercussioni avrà questa sua scelta sulla società nerazzurra, anche se Pagliuca, con una nota dell’Ansa, ha desideratoe la nostra partnership con la famiglia Percassi. Siamo partner di lungo periodo ed entusiasti di continuare il successo del club".I tifosi della Dea però non sanno più a chi credere, preoccupati e consapevoli del differente prestigio dei due club, sempre più convinti che se Pagliuca volesse puntare tutto sul Chelsea, non esiterebbe a rivendere le quote della più piccola provinciale bergamasca., il pensiero comune.Secondo l’articolo 5 delle norme Champions relative alla multiproprietàe si specifica che “se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di loro può essere ammesso a una competizione UEFA per club”. “l’augurio dei bergamaschi che preferiscono pensare al campo e alla gara da dentro/fuori di domani contro il Lipsia.