Dopo la strepitosa partita messa in campo ieri pomeriggio contro il Lecce e la forma da urlo che il capitano dell'Atalanta Papu Gomez sta dimostrando nelle ultime tre settimane, arrivano le cifre che confermano la continuità del numero 10 con la maglia nerazzurra. Con il gol di ieri ha centrato quota 100 tra reti e assist da quando è atterrato a Bergamo, ovvero nel 'lontano' 2014.



Le presenze? Se giocherà-e al 99% sarà così- contro la Lazio all'Olimpico sabato 19 ottobre alla ripresa del campionato, arriverà a 200 presenze con la Dea impressa al petto. La media, calcolando i due dati nei 15.593' spesi in campo tra campionato, Coppa, Europa e Champions, parla di un gol o un assist ogni due partite: numeri che lo consacrano a pedina fondamentale e capitano insostituibile per la squadra di Gasperini.