Mario Pasalic, neo centrocampista dell'Atalanta, ha parlato al termine della partita vinta per 4-1 dagli orobici contro l'Hapoel Haifa, in quello che è stato il suo esordio (con gol) in maglia nerazzurra.



Queste le sue dichiarazioni: "Debutto perfetto, buona partita e andiamo a casa con un gran vantaggio. Il risultato è buono ma anche al ritorno dobbiamo essere attenti e concentrati per vincere ancora. Caldo? Sì, si vede anche ora. Fa caldissimo ma lo era pure per loro. Sono partiti bene segnando ma dopo il primo gol è stato tutto più facile. Settimana prossima cominciamo a giocare ogni tre giorni, dobbiamo prepararci bene per questo".