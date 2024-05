Atalanta, per Kolasinac c'è lesione. Quando torna e quali partite salta

Redazione CM

59 minuti fa



Il difensore bosniaco dell'Atalanta Sead Kolasinac ha rimediato nel primo tempo della sfida di Europa League contro il Marsiglia una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Difficilissimo il recupero per la finale di Coppa Italia in programma il 15 maggio con la Juventus dipenderà dalla progressione del recupero.



LA STAGIONE DI KOLASINAC - Elemento fondamentale per l’Atalanta di Gasperini, il suo infortunio potrebbe risultare pesante. Il bosniaco ha totalizzato 29 presenze e segnato anche una rete.



SALTA GARE IMPORTANTI - Salterà sicuramente la semifinale di ritorno di Europa League e il big match contro la Roma in campionato prima della finale di Coppa Italia, la sua stagione non dovrebbe essere in ogni caso finita.