Aleksey Miranchuk e l'Atalanta, una storia d'amore che potrebbe temporaneamente interrompersi già nella prossima sessione di mercato invernale. L'ex fantasista del Lokomotiv Mosca ha collezionato soltanto 8 apparizioni tra campionato e coppa (due da titolare) in stagione. Per trovare continuità, potrebbe accasarsi al Torino del 'figliol prodigo' di Gasperini, Ivan Juric, pronto a trovargli un posto in squadra - secondo 'TuttoSport' - e fargli assimilare situazioni tattiche e schemi assai simili a quelli che, in futuro, potrebbe ritrovare a Bergamo.