Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato a 90° Minuto, in onda sulla Rai:



“Era inimmaginabile arrivare a questo livello, siamo contentissimi e speriamo di continuare. La salvezza è il nostro primo obiettivo, i 40 punti. Poi magari ci saranno il secondo e il terzo, vedremo a cosa punteremo. La tifoseria ha dato spettacolo, riconosco loro grandi meriti. Tante volte penso che sarebbe stato bello giocare in una squadra come la nostra…”.