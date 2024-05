Atalanta, Percassi: 'Fiduciosi, come sempre, anche se con la Juventus basta un nulla'

, ad dell', ha parlato a Mediaset prima dell'inizio della finale di Coppa Italia tra i bergamaschi e la Juventus:“Siamo sempre fiduciosi prima delle partite. È una finale, sarà una gara di un livello straordinario, con tutte le difficoltà del caso. Ma siamo arrivati qui con grande merito e ce la giocheremo al meglio come sempre in questi anni. Siamo diventati una big del calcio italiani? Sappiamo chi siamo, da dove veniamo, cosa abbiamo fatto in questi anni e come siamo cresciuti. È ovvio che non abbiamo i numeri di alcune altre squadre ma c’è sicuramente la volontà da parte della proprietà di mettere a disposizione di Gasperini la miglior formazione possibile. In questi anni siamo cresciuti anche a livello degli investimenti, c’è tanto da lavorare ma l’obiettivo è sempre quello di fare il meglio per questa società".

- "È una grandissima squadra, sarà una partita molto difficile. È una delle squadre più titolate e in queste occasioni basta un niente per cambiare le gare. Noi arriviamo con grande entusiasmo e con la voglia di giocare al meglio questa partita. Vogliamo rappresentare al meglio la nostra città, qui ci sono 25mila tifosi bergamaschi e tutta la città e la provincia che ci supporta da casa. Questo è il nostro obiettivo, sapendo che affronteremo una grandissima squadra. Che vinca il migliore."È un qualcosa di straordinario. L’affetto nei nostri confronti ce lo mostrano in ogni occasione. È ovvio che quando un numero così importante di tifosi si sposta facendo dei sacrifici, ti carica ancora di più di responsabilità ma anche di orgoglio. C’è tanta passione nei confronti dell’Atalanta, sapendo che c’è un’intera provincia che tifa per noi. Questo è un motivo di grande soddisfazione e responsabilità”.