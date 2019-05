Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport da Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta: "Avevamo paura anche noi a dirlo per non farci crollare il mondo addosso. Ma meglio così, ne parliamo adesso che ce l'abbiamo fatta. L'immagine di questa stagione è l'uscita dall'Europa League contro il Copenaghen: lì sembrava dovesse arrivare una stagione difficile, invece ci siamo rimboccati le maniche e siamo arrivati ancora più su, in Champions."