Tre titolari per due posti in mezzo al campo: Mattia Pessina ci pensa un attimo prima di tornare sorridente verso Bergamo. Dopo una stagione da protagonista, a scaldare la panca per far giocare quasi sempre gli intoccabili Remo Freuler e Marten de Roon non ci pensa proprio, senza contare che all'Atalanta c'è anche il jolly Mario Pasalic, che più volte ha giocato in quel ruolo per garantire un ricambio ai corridori nerazzurri.



Per questo il quarto di reparto potrebbe essere Orel Mangala, nazionale belga Under 21 dello Stoccarda, da tempo ammirato dai dirigenti della Dea.

Pessina piace anche al Sassuolo, con cui si potrebbe intavolare un discorso per Boga, che interessa pure al Napoli.