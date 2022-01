Raggiunto da Dazn dopo il pari tra Atalanta e Inter, l'esterno orobico Giuseppe Pezzella, analizza così: “La difesa a quattro è una nostra opzione, volevamo più gioco in mezzo al campo per giocare di più e costringere l’Inter a stare più bassa. Il salvataggio è stato istintivo, era l’unico modo per prenderla. È andata bene fortunatamente”.



Il palo dove l’hai preso?

“Sulla coscia. Mi fa un po’ male, ma tutto a posto”.



Oggi avete evitato cross su Muriel, era una scelta?

“Sì, avevano tre difensori molto fisici. Non cercavo la palla alta, ma la mettevo a rimorchio in modo che gli attaccanti potessero spingerla dentro”.