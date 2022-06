Affare fatto: l'attaccante Roberto Piccoli passa in prestito dall'Atalanta al Verona. Che pensa al francese Thomas Henry del Venezia, cercato anche da Salernitana e Sampdoria. Intanto l'Hellas ha riscattato Simeone dal Cagliari per 11 milioni di euro, ma il Cholito non resterà: per lui ci sono gli interessamenti di Juve, Lazio, Valencia, Siviglia, Villarreal, Arsenal e Newcastle.



Barak piace al Napoli, sempre secondo la Gazzetta dello Sport su Caprari c'è il Monza. Galliani pesca dall'Inter: Ranocchia, Pinamonti, Sensi, Pirola e Gagliardini oltre all'ex nerazzurro Candreva della Sampdoria. In Brianza può arrivare anche un difensore tra Acerbi (Lazio) e Romagnoli, svincolato dal Milan ma già in trattativa con la Lazio. Gli altri nomi: da Cragno per la porta a Belotti, Destro e Defrel per l'attacco, dal trio dell’Olympiacos (Pape Abou Cissé, Mady Camara e Aguibou Camara) a Messias e Ounas.