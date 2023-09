Brutte notizie in casa Atalanta. L'attaccante dei bergamaschi Gianluca Scamacca a Firenze ha riportato un risentimento muscolare al flessore sinistro.



ESAMI IN VISTA - Nelle prossime ore gli esami diagnostici chiariranno la natura del problema: mercoledì in mattinata si saprà qualcosa in più sui tempi di recupero, ma quasi sicuramente non ci sarà né in Europa League giovedì contro il Rakow Czestochowa né domenica contro il Cagliari.