L’Atalanta fa sul serio ed é pronta a iscrivere la propria squadra B in Lega Pro. Lavori in corso per far decollare il progetto che sarà seguito dal nuovo Responsabile del Settore Giovanile Roberto Samaden: per la panchina la prima idea porta a Fabio Gallo, tecnico cresciuto a Zingonia e protagonista di ottime annate in terza serie.