Dopo la cittadinanza onoraria conferita al tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, Bergamo non si ferma qui. Scade questa sera la presentazione delle segnalazioni da parte dei cittadini bergamaschi per conferire benemerenze civiche destinate a premiare persone, enti, società o istituzioni, che si sono particolarmente distinte nei diversi campi, dando lustro alla città. E nei 'diversi campi' d'Italia con la maglia nerazzurra-questa volta proprio in senso letterale- si è distinto il capitano dell'Atalanta Papu Gomez, che è stato segnalato dal consigliere comunale della lista Stucchi Luca Nosari. Il 21 settembre 2014 il suo esordio con la maglia dell'Atalanta, con cui ad agosto ha iniziato la sesta stagione storica partecipando alla Champions League.



AZIONI FUORI E DENTRO IL CAMPO- Gomez ha trascinato la squadra in Europa e nelle parti alte della classifica, ma ha anche saputo integrarsi al meglio nel contesto cittadino con la sua famiglia, investendo in importanti progetti per Bergamo. Nei prossimi giorni si saprà se la segnalazione verrà accettata e se al Papu Gomez verrà conferita l'agognata benemerenza civica.