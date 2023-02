Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini spera di recuperare almeno Pasalic per la sfida casalinga di domenica alle 12.30 contro il Lecce, che ha già punito i nerazzurri all'andata. Oltre al centrocampista croato, che ha rimediato una distorsione alla caviglia destra e dovrà fare le corse contro il tempo per esserci, il tecnico nerazzurro dovrà infatti fare a meno di Hateboer, rottura del crociato del ginocchio destro, e Scalvini e de Roon, squalificati.



Quattro titolari in meno, che il Gasp dovrà essere abile a rimpiazzare: Palomino si candida al posto di Scalvini, Ederson al posto di de Roon con Koopmeiners a centrocampo, Zappacosta e Maehle si divideranno le fasce per sopperire all'assenza di Hateboer e, se Pasalic alzerà bandiera bianca, è pronto il tridente Lookman-Højlund-Boga.