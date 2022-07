El Shaarawy, che ha esordito appena sedicenne in Serie A proprio con il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, non è uscito dall’orbita Atalanta, anzi. Tiago Pinto continua a insistere per due giocatori che potrebbero fungere da contropartita nel passaggio del 'Faraone' a Bergamo.



l primo è Mario Pasalic, goleador della scorsa stagione nerazzurra, il secondo è invece già da un pezzo sul mercato, e non rientra nei piani del Gasp: il fantasista Miranchuk, fuori dalle distinte in gran parte delle amichevoli giocate finora dalla Dea ne pre-campionato. Entrambi i giocatori sono in cerca del riscatto. Per il funambolo giallosso però l'Atalanta ora dovrà battere anche la concorrenza del Genoa.