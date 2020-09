Dopo la decisione della riapertura limitata degli stadi in Emilia Romagna e in Veneto, la Curva Nord dell'Atalanta ha appeso uno striscione fuori dal Gewiss Stadium di Bergamo per manifestare malcontento e contrarietà. 'Capienza ridotta e posto assegnato? Calcio malato, o tutti o nessuno', è il pensiero degli ultras nerazzurri.



O TUTTI O NESSUNO- Queste le motivazioni della Curva Nord, esposte nella pagina Facebook 'Sostieni la Curva': "Verrà determinato un ingresso parziale del pubblico per le partite? A gran voce diciamo no grazie: o tutti o nessuno. Verrebbe a mancare totalmente quello spirito aggregativo e passionale che rappresenta la nostra curva, il nostro stadio, la nostra città. Non saremo parte di uno spettacolo desolante e di una gestione che tende a dividere invece di unire. All’Atalanta ci torneremo, ma tutti insieme".